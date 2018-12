Vallecrosia. Il sorriso dei bimbi del nido “L’Isola che Non C’è”, gestito dalla Coop. Jobel, ha conquistato i cuori degli ospiti della casa di riposo Rachele Zitomirsky.

I bambini del micronido hanno partecipato numerosi, accompagnati dai loro genitori, e qualcuno anche dai nonni, alla merenda in compagnia, preparata per l’occasione in pieno spirito natalizio, a base di pandoro e succo di frutta.

I bimbi, donando alcuni lavoretti realizzati precedentemente all’asilo, hanno così portato i propri auguri agli anziani ospiti della struttura che in cambio hanno ringraziato intonando per tutti loro alcune canzoni di Natale.

L’allegria dei più piccoli ha contagiato i più grandi, finendo per regalare un momento di grande gioia. Venerdì alle 15.45 al micronido merenda di Natale per gli ultimi auguri con i genitori e tutti bimbi.