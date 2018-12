Vallecrosia ha un nuovo regolamento per i dehors. Votato a favore da tutto il consiglio

Vallecrosia. E’ stato approvato all’unanimità in consiglio comunale il nuovo regolamento per la disciplina e la regolamentazione per l’occupazione di spazi pubblici e privati con dehors sul territorio della “Città della Famiglia”. A spiegare la necessità di aggiornare un regolamento entrato in vigore nel 2008, è stato il sindaco Armando Biasi: “Dieci anni fa, da assessore all’Urbanistica, avevo introdotto il primo regolamento inerente i dehors, perché di regole non ce n’erano: era una vera giungla nella quale ognuno faceva quel che voleva”, ha detto Biasi, “Con l’entrata in vigore del regolamento, ai gestori dei locali venne imposto di adeguarsi entro due anni alle prescrizioni e così fecero, creando l’aspetto omogeneo che abbiamo anche oggi”.

Ma viste le nuove tecnologie e i materiali di qualità presenti in commercio ai nostri giorni, l’amministrazione ha deciso di aggiornare il regolamento: “Gli imprenditori avranno ora la possibilità di presentare progetti innovativi per riqualificare i propri locali”, ha spiegato il sindaco, “Inoltre, il nuovo regolamento semplifica le procedure di presentazione delle domande per poter ottenere la concessione di spazi pubblici”.

Quello del nuovo regolamento per i dehors non è stato l’unico punto all’ordine del giorno votato all’unanimità dell’assise. Delle sette pratiche all’ordine del giorno, solo una, quella della variazione di bilancio, ha visto le minoranze contrarie. “Ma è giusto così”, commenta Biasi, “Si tratta di una scelta di indirizzo politico. Ringrazio invece tutti gli amministratori, sia di maggioranza che di minoranza, perché in questo ultimo mese e mezzo si è creato un clima di collaborazione e si sta lavorando in modo molto serio per gli interessi della città. Grazie al contributo della commissione, oggi abbiamo approvato in consiglio comunale il nuovo regolamento sulla contabilità che, vecchio di ormai dieci anni, doveva essere adeguato alle normative vigenti”.

Approvato, sempre all’unanimità, il regolamento che vieta di introdurre nuove slot a Vallecrosia. “Oggi abbiamo una sala slot e le slot machine nei locali”, spiega Biasi, “Non ce ne saranno altre. Il regolamento è già valido e ora chiederò a tutti i sindaci di adottarne uno analogo nel loro Comune in modo che abbia valore a livello comprensoriale. Da oggi, inizieremo a lavorare per rivedere gli orari di accensione e spegnimento delle slot”.

Anche nel consiglio comunale di Vallecrosia, inoltre, è stata votata a favore la pratica che prevede la partecipazione ad un bando europeo, con Sanremo capofila, per ricevere i finanziamenti necessari all’acquisto di 15 autobus di linea.