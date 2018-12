Vallecrosia, futuro della scuola Sant’Anna. Fissato incontro decisivo

Vallecrosia. Avverrà a Roma la prossima settimana, o comunque prima delle festività natalizie, l’incontro decisivo tra le suore della Carità e l’associazione Misericordie per il futuro della scuola Sant’Anna.

Stando a quanto si apprende, l’incontro che ha visto ieri protagonisti Matteo Amato per le Misericordie, il sindaco Armando Biasi e il vertice romano della congregazione religiosa, si è svolto in un clima sereno e di grande collaborazione.

Bisognerà comunque attendere il prossimo incontro per sapere se, come proposto, l’associazione delle Misericordie di Firenze potrà prendere in gestione l’istituto, garantendo così la continuità scolastica agli oltre duecento alunni iscritti alla Sant’Anna.