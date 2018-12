Vallecrosia, assegnati 150mila euro al comune per la messa in sicurezza del Rio Rattaconigli

Vallecrosia. Il 29 novembre presso gli uffici regionali si è tenuto un importante incontro dove erano presenti le amministrazioni comunali di Vallerosia, Bordighera, la provincia di Imperia e la Regione Liguria con i funzionari del settore idraulico e pianificazione del territorio.

La riunione serviva a chiarire le problematiche legate alla messa in sicurezza del Rio Rattaconigli e le fasce di esondabilità che vincolavano i due territori comunali.

Infatti, nel Comune di Bordighera si era nella fase conclusiva delle conferenze dei servizi per la realizzazione di una casa di riposo intestata alla fondazione Notari e ampliamento dell’ospedale Saint Charles, ma alcune problematiche legate al Rio Rattaconigli avevano bloccato iter.

“Con estrema soddisfazione, comunico che il Comune di Vallecrosia è riuscito a motivare e far capire le ragioni della verifica tecnica anche del tratto che riguarda la nostra città , sia per analisi dello stato attuale delle pareti del Rio Rattaconigli e dei vincoli urbanistici che la zona di via Don Bosco aveva subito.

Con una nota del dirigente, dott. Boni del 3 dicembre è stato assegnato un contributo straordinario al Comune di Vallecrosia per euro 150.000 , per la verifica delle arginature esistenti, sia in sponda destra sia sinistra e all’eventuale progettazione ed esecuzione degli interventi necessari a garantire la stabilità delle stesse.

Sino al mese di giugno la precedente amministrazione aveva subito passivamente la situazione che si era creata per colpa di altri soggetti, ma in seguito a segnalazioni dei cittadini che abitano al confine con il Rio nonché un crollo della sponda destra, ci siamo subito attivati per difendere l’interesse pubblico e la pianificazione territoriale del nostro Ente.

Anche in questa pratica ringraziamo i funzionari Comunali, Provinciali e Regionali per la serietà e la correttezza con cui hanno agito nel rispetto delle normative vigenti.

La ricerca del dialogo ha garantito di risolvere un problema spinoso, che sarebbe comunque emerso nel prossimo futuro, quindi prevenendo le possibili complicanze la riunione del 29 novembre ha stabilito il cronoprogramma degli interventi”.