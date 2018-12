Ceriana. Prenotazioni ancora aperte ma pochi posti disponibili, lunedì 31 dicembre, alle 20, locali del Sottopiazza per il Capodanno di solidarietà organizzato da ARCI Ceriana, Laboratorio Le Farfalle, ONG Martini Humanitaires e realizzato con la collaborazione di volontari.

Con questo evento vengono raccolti denari utili per avviare alla formazione scolastica i bimbi dell’ Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires (Conakry, Rep. di Guinea). Il cenone di San Silvestro per solidarietà di Ceriana riunisce ogni anno decine di persone di varia estrazione che trascorrono insieme in allegria la notte dell’ultimo dell’anno, aiutando i bambini di Mme Marie, fondatrice dell’orfanotrofio.

“Purtroppo la situazione in Repubblica di Guinea non cessa di peggiorare – spiega Daniele Martini – e solo attraverso lo studio e la cultura si può pensare di creare degli adulti autosufficienti. Noi ci proviamo con queste iniziative e ci auguriamo che siano in molti a rispondere”.

La cena (quota di partecipazione 35 euro per persona) prevede il seguente menu:

Antipasti

Insalata russa

Antipasto misto di mare

Affettato misto Emilia Romagna DOP/IGP

Primi piatti

Ravioli di pesce

Taglierini al sugo di funghi

Secondi piatti

Roast beef di bovino adulto

Filetti di branzino al forno, con patate al forno

Cotechino e lenticchie

Dessert

Dolce di Capodanno artigianale

Frutta

Acqua, Chianti DOC, Primitivo DOC, Vermentino DOC, Prosecco e Spumante compresi

Maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/205614970343295