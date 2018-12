Tutti i film dei cinema di Sanremo e Ventimiglia

Sanremo. Ecco la programmazione dei Cinema di Sanremo e di Ventimiglia da giovedì 21 dicembre:

Sanremo

Ariston

giovedì 20 e venerdì 21 e da domenica 23 a mercoledì 26 dicembre

Il ritorno di Mary Poppins

orario 16.15 19.00 21.30

prezzi: intero 7,5 € ridotto € 5

Cinema Ritz

da giovedì 20 a mercoledì 26 dicembre

Ben is back

orario 15.15 19.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

da giovedì 20 a mercoledì 26 dicembre

Bohemian Rhapsody

orario 17.10 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema Roof 1

sabato 22 dicembre

Il ritorno di Mary Poppins

orario 16.15 19.00 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

giovedì 20 e venerdì 21 e da domenica 23 a mercoledì 26 dicembre

Bumblebee

orario 16.30 19.30 21.45

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema Roof 2

da giovedì 20 a mercoledì 26 dicembre

Macchine mortali

orario 15.30 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

da giovedì 20 a mercoledì 26 dicembre

Old man and the gun

orario 18.00 19.40

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema Roof 3

giovedì 20, venerdì 21 e da domenica 23 a lunedì 24 dicembre

Capri revolution

orario 16.30 19.00 21.45

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

sabato 22 dicembre

Bumblebee

orario 15.15 17.30 19.40

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

sabato 22 dicembre, martedì 25 e mercoledì 26 dicembre

Il testimone invisibile

orario 21.45

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

da martedì 25 e mercoledì 26 dicembre

Spiderman- un nuovo universo

orario 15.15 17.30 19.40 – prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema Roof 4

giovedì 20, venerdì 21 e da domenica 23 a lunedì 24 dicembre

Il testimone invisibile

orario 15.45 17.45 19.45 21.45

sabato 22 dicembre

orario: 17.45 19.45

martedì 25 e mercoledì 26 dicembre

orario: 16.00

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

sabato 22 dicembre

Capri revolution

orario 15.30 21.45

martedì 25 e mercoledì 26 dicembre

orario : 19.15 21.45

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema Centrale

giovedì 20 e da sabato 22 a mercoledì 26 dicembre

Il Grinch

orario 16.00

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

giovedì 20 e da sabato 22 a mercoledì 26 dicembre

Amici come prima

orario 18.00 20.00 21.45

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema Tabarin

giovedì 20 e da sabato 22 a mercoledì 26 dicembre

Un piccolo favore

orario 16.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

giovedì 20 e da sabato 22 a mercoledì 26 dicembre

7 uomini a mollo

orario 19.15 21.30

venerdì 21 dicembre – orario 15.30 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

venerdì 21 dicembre

Amici come prima

orario 18.00 19.40

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Ventimiglia

Teatro Comunale

giovedì 20 e da sabato 22 a martedì 26 dicembre

Il ritorno di Mary Poppins

orario 16.15 18.45 21.15

prezzi: intero 6 € ridotto € 4