Tutti i colori del “Capodanno vip” al Casinò di Sanremo

Sanremo. Capodanno esplosivo dai mille colori per il Casinò.

Dopo un anno costellato da eventi Vip mensile, la festa di fine dell’anno si “colora” di ben cinque eventi con la presenza di quattro personaggi leader del panorama dell’intrattenimento nazionale.

Al Roof Garden si esibiranno Claudio Lauretta, Marco Berry e Sharyband. Nelle sale i visitatori saranno letteralmente “meravigliati “da maghi ed illusionisti tra i più richiesti a livello internazionale, mentre a Teatro due degli attori del momento Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia proporranno: “Non mi hai più detto ti amo”, piece all’insegna del buonumore per festeggiare l’arrivo dell’Anno nuovo, rispettando la proposta culturale del Casinò, divenuta tradizionale e scelta da un numero sempre maggiore di sanremesi e di turisti.

Per concludere dalla costruttiva sinergia tra Comune e Casinò è scaturito l’eccezionale Capodanno in piazza ad ingresso libero a Pian di Nave con la musica travolgente dei The Kolors.

“Per salutare l’anno nuovo il Casinò ha preparato ben tre feste di Capodanno, con artisti di assoluto richiamo, di grande spessore mediatico e che assicureranno quella dose di allegria che il momento merita – sottolinea Casinò Spa -. Un Capodanno magico e divertente, camaleontico e coinvolgente come sono Lauretta e Berry e con una colonna sonora di grande qualità assicurata dalla Shary band al Roof Garden e nelle sale, dove spazieranno i protagonisti di un grande festival della magia. Teatro d’autore ma al tempo stesso capace di far sorridere con il duo Cuccarini-Ingrassia, richiestissimi in tutta Italia e che ci siamo aggiudicati con un’ottima programmazione. Proposte Vip che supportano il calendario eventi cittadino, dove aggregherà il concerto ad ingresso libero dei The Kolors che nasce dalla sinergia tra Comune e Casinò. E’ una festa dai mille colori creata per diversificate fasce d’età e che rappresenta il grande impegno della nostra Azienda per rispondere ai segnali che arrivano dal pubblico e dal flusso turistico cittadino.”

Claudio Lauretta, imitatore, attore e comico, ha partecipato a trasmissioni tv come Striscia la Notizia, Markette, Zelig, Chiambretti Night, Glob, Quelli che il calcio, Italia’s Got Talent, Colorado. Camaleontico e trasformista, dotato di una formidabile mimica facciale, ha dato vita alle personalissime imitazioni di Di Pietro, Pozzetto, Vissani, Grillo, Platinette, Matteo Renzi, Vittorio Sgarbi e Donald Trump, Fabio Volo, Giuliano Ferrara, Giovanni Floris e tantissimi altri.

Mago, illusionista, escapologo e noto conduttore televisivo, Marco Berry ha alle spalle oltre trent’anni di professione nel mondo dello spettacolo. I live-show di Marco Berry hanno la caratteristica di coinvolgere attivamente il pubblico che viene spesso chiamato sul palco per aiutare o semplicemente assistere ai veri e propri “miracoli” fatti sotto i loro occhi: ogni sua performance è coinvolgimento, sfida, spettacolarizzazione, svolta con padronanza scenica ed impatto. Dall’illusionismo alla prestidigitazione, dagli sketch irriverenti al cabaret: ogni suo spettacolo promette di unire tutto questo, sotto l’insegna dello stupore e della meraviglia.

Sharyband è la cover band italiana più richiesta dal 2005 ad oggi, capostipite del genere. Lo show di Sharyband è basato sulla sinergia tra musical e live concert, con costumi e coreografie, ed è da sempre sinonimo di divertimento, bagni di folla e di grande energia; un mix perfetto per i festeggiamenti del gala di Capodanno.

Una tradizione per il Casinò salutare il nuovo anno a teatro con un due protagonisti del palcoscenico, affermato attore del piccolo e grande schermo, Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia in “Non mi hai più detto ti amo” la piece in cartellone, inserita nella grande stagione teatrale del Casinò. Due gli appuntamenti il 30 e il 31 dicembre, alle ore 21.15, una doppia presenza per permettere a un maggior numero di spettatori di partecipare. Il 31 dicembre, al termine dello spettacolo verrà organizzato in sala Biribissi il tradizionale brindisi di fine anno.

Il Capodanno imperverserà in tutte le sale con i maghi con tanti momenti di intrattenimento. Questi gli artisti coinvolti:

Flip: il suo personaggio eclettico nasce dalla volontà di offrire a grandi e piccoli emozioni e divertimento, grazie alla fusione tra magia, giocoleria e clownerie allo scopo di strabiliare gli spettatori e dal tempo stesso di farli ridere interagendo direttamente con loro.

Marco Aimone: il suo spettacolo è un equilibrato cocktail di originalità, perfezione tecnica e sottile ironia, con una forte capacità di interagire con il pubblico e coinvolgerlo in un turbine di meraviglia, stupore e ilarità.

Riccardo Negroni: fedele alla magia fin da piccolo, ha eseguito le sue migliori performance in tutti i congressi di magia più prestigiosi, strabiliando il pubblico di maghi e “babbani”.

Andrea Boccia: uno straordinario attore e illusionista che ha il potere di ammaliare il pubblico coni suoi prestigi e i suoi racconti.

Matteo Cucchi: illusionista esperto di manipolazione e micromagia. Monete, carte, oggetti di uso quotidiano appaiono, si moltiplicano, scompaiono tra le mani con tecnica abilmente naturale riuscendo a illudere e a meravigliare lo spettatore.

Programma Capodanno

Domenica 30- lunedì 31 dicembre ore 21.15

Teatro dell’Opera

Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia

“Non mi hai più detto ti amo”

Tel 0184 595273-0184 544633

Lunedì 31 dicembre- Roof Garden

Claudio Lauretta

Marco Berry

Shary band

Per prenotazioni al Roof Garden

tel .0184 505543

A Capodanno nelle sale del Casinò

Flip

Marco Aimone

Riccardo Negroni

Andrea Boccia

Matteo Cucchi