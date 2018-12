Tutte le indiscrezioni sul cast del prossimo Festival di Sanremo

Sanremo. Tra meno di due mesi (5/9 febbraio 2019) prenderà il via la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

La commissione artistica, guidata dal confermatissimo Claudio Baglioni, sta finendo di valutare le tante proposte che sono giunte dalle case discografiche per comporre il cast definitivo della kermesse, ma si lavora anche per decidere chi prenderà il posto della coppia Hunziker-Favino nella co-conduzione sul palco dell’Ariston. Tra gli ultimi nomi che sono circolati nei corridoi della Rai ci sarebbero quelli di Vanessa Incontrada, Virginia Raffaele e Claudio Bisio ma sono tutti da confermare mentre prende corpo l’ipotesi della presenza proprio di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino la prima sera per una sorta di passaggio di consegne con chi avrà l’arduo compito di sostituirli senza farli rimpiangere troppo.

Per quel che riguarda la composizione definitiva del cast dei cantanti in gara dal 5 al 9 febbraio, bisognerà attendere la comunicazione ufficiale che questa volta arriverà nel corso delle due serate live di Sanremo Giovani del 20 e 21 dicembre dal Teatro dell’Opera del Casinò. Tra i 24 ‘big’ prescelti, oltre ai due vincitori tra i giovani, circolano i nomi di Loredana Bertè, Il Volo, Chiara Galiazzo, Lorenzo Fragola, Giusy Ferreri, Noemi, Ivana Spagna, Simone Cristicchi, i Modà, Umberto Tozzi con Raf, e tra gli ospiti sono insistenti i rumors su Gianni Morandi.