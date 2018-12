Sanremo. Dal 1 dicembre è online su Youtube il videoclip di “Tu cosa vuoi da me” la nuova canzone interpretata da Roberta Menzione. La cantante sanremese ritorna sulla scena musicale con un singolo e un video girato nella Città dei Fiori.

“Tu cosa vuoi da me” è scritto e prodotto dal cantautore e polistrumentista Maurizio Ferrandini che ha anche curato la regia del videoclip. Il brano esce ad un anno di distanza dall’inedito “8000 cose da fare” presentato alle audizioni finali di Area Sanremo.

“Tu cosa vuoi da me è un brano classic rock melodico che racconta un dialogo interiore immaginato nella notte, l’ho sentito subito mio – racconta Roberta Menzione – è frutto di un nuovo progetto con Maurizio Ferrandini, un grande artista e talento sanremese che ha creduto in me. Sono felice di aver lavorato con lui e spero che possa essere il primo passo di una lunga collaborazione”.

Il brano è accompagnato da un videoclip prodotto da Ferrandini (Mauri©Aster Film) e ambientato nella città dei fiori: “Abbiamo realizzato le scene principali nei pressi dello Zampillo e di corso Imperatrice, oltre ad una parte “casalinga”. “Volevamo esaltare la dimensione notturna e tormentata del brano e quindi le scene sono state girate di sera nel cuore della città. L’interpretazione di Roberta rispecchia a pieno il senso di una canzone che fa parte della quotidianità di ognuno di noi”.

“Questa ragazza merita tutte le attenzioni del web e probabilmente una maggiore considerazione a livello locale perché a mio modo di vedere è uno dei talenti più completi che ho visto in azione. Sono contento di aver affidato questo brano ad un’artista di talento come lei” - conclude Ferrandini. Il videoclip è disponibile online sulla piattaforma YouTube.