Truffe agli anziani, in arrivo sotto l’albero la brochure con i consigli dei carabinieri per prevenirle

Sanremo. Si sono svolti nei giorni scorsi, presso i circoli e sale consiliari di Ceriana, Terzorio e Badalucco, incontri tra i carabinieri e gli anziani. Il comandante della compagnia, capitano Mario Boccucci, con i comandanti delle rispettive stazioni, ha illustrato alla platea le principali ed attuali tecniche utilizzate dai truffatori per raggirare le vittime, tratti dall’esperienza operativa: l’offerta di abbonamento a riviste, il falso incidente stradale, la proposta di acquisto di pietre preziose (che poi si rivelano “fondi di bottiglia”), la presunta fuga di gas con la richiesta di mettere da parte oro e denaro per evitare la contaminazione, l’avvocato che chiede una “cauzione” per il rilascio di un parente arrestato dalle forze di polizia, il versamento di una piccola somma a titolo di beneficenza con la compilazione di moduli in cui devono essere indicate coordinate bancarie e dati personali (con cui, in seguito, i truffatori “entrano” nella vostra banca), la consegna del pacco acquistato dal nipote o dal figlio, l’offerta di essere accompagnati a prelevare allo sportello automatico, la proposta di acquisto di un elettrodomestico a prezzo particolarmente conveniente (salvo scoprire in seguito che il promotore è estraneo alla catena commerciale), la richiesta di un anticipo per spese notarili necessarie a “sbloccare” un’eredità.

I partecipanti sono stati invitati a seguire alcune raccomandazioni fondamentali: dal prestare sempre e comunque molta attenzione alle persone che ci avvicinano al diffidare delle apparenze; dal non aprire agli sconosciuti all’evitare di eseguire, a domicilio, pagamenti in contanti; dal non fidarsi di un qualsiasi tesserino esibito da estranei – nel caso, chiamare sempre il 112 o la stazione carabinieri – all’essere sempre prudenti nel fornire informazioni al telefono; dall’evitare di farsi distrarre – se qualcuno è entrato in casa con un pretesto – al cercare di non restare mai soli, creando buoni rapporti di vicinato.

Come anticipato durante gli incontri, verranno consegnate entro domani, per il tramite dei comuni e dei centri anziani, le brochure con i consigli dei Carabinieri su come prevenire le truffe. Un regalo sotto l’albero di Natale che sottolinea l’attenzione dell’Arma dei carabinieri e del comando provinciale di Imperia nei confronti delle fasce maggiormente vulnerabili.