Triora, musica e giochi con la “Strefana”

Triora. Domenica 6 gennaio torna la Strefana: una festa per bimbi e genitori, nella quale come da tradizione la Strega-Befana porterà via tutte le feste in modo allegro e gioioso.

A partire dalle 11 la “Prisma Band” rallegrerà le vie del borgo con la sua musica, la Strefana Dalia accompagnerà i bimbi in giochi intrattenimenti e balli, Kari e Rainer riempiranno lo spazio con creatività e divertimento. Punto goloso con cioccolata calda e panettone per tutti, accompagnati dalle musiche popolari dei “Faie”.