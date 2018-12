Tra vacanze e cene in casa, ecco cosa faranno i sanremesi a Capodanno

Sanremo. “Cosa fai a Capodanno?”. Dopo essersi lasciati alle spalle la Vigilia e Natale, è questa la domanda più fatta e ascoltata dagli italiani.

Anche per i sanremesi è tempo di festeggiare: mentre alcuni andranno in vacanza con gli amici, altri dedicheranno l’ultima notte dell’anno ai propri cari, gustandosi una deliziosa cena fatta in casa.

“Andró tre giorni a Verona e un giorno a Venezia“, racconta una ragazza entusiasta, seguita dall’amica che racconta: “Vado a Bologna, cenone e poi fuochi d’artificio in piazza”.

Se molti decidono di trascorrere l’ultimo dell’anno lontano da casa, altri rimarranno in città: “Penso che andrò al Capodanno che fanno qui in piazza a vedere i The Kolors”, racconta una signora, “Faró un cenone in casa con gli amici”, afferma un’altra sanremese.

La Città dei Fiori in questi giorni è affollata anche da turisti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo, che hanno deciso di trascorrere la notte di Capodanno proprio a Sanremo:

“Siamo in vacanza ad Imperia e stiamo valutando se fare un cenone oppure mangiare qualcosa a casa e venire a Sanremo sperando ci propongano qualcosa di carino da fare”, racconta una coppia di turisti, “A Capodanno quest’anno sono venuto a Sanremo per festeggiare in famiglia perché siamo tutti lontani. Dopo il cenone ci riverseremo in strada per condividere l’anno nuovo con tutte le persone di Sanremo”, racconta un turista proveniente da Taranto.