Tra mercatini, presepi e canti tradizionali la magia del Natale riscalda la Riviera

Natale è arrivato permeando città e borghi della sua magia. Dalla costa all’entroterra, le luminarie risplendono ad ogni angolo, mentre le canzoni di una volta suonano nelle strade animate dai sorrisi gioiosi dei bambini. Tutto attorno mercatini artigianali, presepi viventi e anche Babbi Natali, renne, elfi e musicisti che arrivano da lontano. Non c’è luogo della Riviera che non offra suggestive emozioni natalizie.

Con i migliori auguri da parte di Riviera24.it per un sereno Natale, ecco qualche suggerimento su dove trascorrere i giorni di festa:

Cervo. Ambientazioni, canti popolari, cornamuse, cioccolata calda e panetto la notte della vigilia di Natale sul sagrato dei Corallini, dove dalle 21.30 si potrà assistere al presepe vivente, cantando insieme alla Corale Cum Jubilo.

Diano Calderina. Per gli amanti della tradizione, appuntamento la sera della Vigilia con la santa messa di Natale al termine della quale il circolo Amicis di Calderina e Muratori e il Gruppo Alpini di Diano Marina offriranno cioccolata calda, panettone, brulè e grappa (ore 22). Cioccolata calda sarò distribuita anche nella chiesa parrocchiale di Diano Castello da parte dell’associazione Amici del Castello (ore 22.30), e in quella di Diano Gorleri dove, con il Circolo Ricreativo Gorlerese, sarà accesso anche il tradizionale falò.

Diano Marina. A Santo Stefano, nella piazza del Comune il Club 500 del Golfo Dianese improvviserà un moderno presepe con le Fiat 500 offrendo poi a tutti i presenti cioccolata calda e panettone (ore 16).

Dolceacqua. Il giorno della Vigilia cori natalizi nella chiesa parrocchiale e accensione del tradizionale falò (ore 17). Il 26 dicembre, invece, via Roma sarà riscaldata dal concerto di Natale della banda cittadina (ore 17.30).

Imperia. Per la gioia di tutti i bambini, lunedì 24 dicembre Babbo Natale Sub sbarcherà con la sua slitta al porto di Oneglia (di fronte a piazza De Amcis), portando doni, cioccolata calda e dolcetti (ore 15.30).

Isolabona. La sera della Vigilia tornano le suggestioni nel centro storico con le ambientazioni de “Gli antichi mestieri” che saranno accompagnate dall’accensione del falò in piazza e la santa messa di Natale nella chiesa parrocchiale (a partire dalle 22). Il 26 tornano “Gli antichi mestieri” insieme agli sbandieratori del Sestiere “Ciassa” di Ventimiglia. Non mancheranno degustazioni di cioccolata calda, cubàita, vino e prodotti locali.

Ospedaletti. Note di Natale a Santo Stefano presso La piccola con il concerto della banda musicale Santa Cecilia di Badalucco diretta dal maestro Stefano Bianchi (ore 21).

Concerto natalizio anche nella chiesa di Perinaldo la notte della Vigilia (ore 23)

Pieve di Teco. Insieme ai tradizionali mercatini di natale allestiti fra le vie del paese, la sera del 25 all’Aperigusto del Principe andrà in scena il gran ballo di Natale: si apriranno i regali e si reciteranno poesie con un ospite speciale, Babbo Natale (ore 19).

Poggio. A Santo Stefano la chiesa di Santa Margherita sarà animata dallo spettacolo musicale del “Maestro Reddy Bobbio” (ore 16).

Ranzo. La magia del Natale insieme ai sapori e ai mestieri di un tempo la notte della Vigilia di Natale dove nella chiesa di Nostra Signora dell’Assunta sarà celebrata la santa messa (ore 23).

San Bartolomeo al Mare. Santa messa di Natale, cioccolata calda e panettone la sera della 24 presso la chiesa parrocchiale.

Sanremo. Giornate molto ricche nella città dei fiori. Si incomincia il giorno della Vigilia alle 10, dove al mercato annonario Babbo Natale e il suo Elfo raccoglieranno le letterine dei bambini e distribuiranno caramelle. Alle 16 in piazza Borea D’Olmo andrà in scena la rassegna di teatro per famiglie “Una Festa coi Fiocchi”. A cura del Teatro dell’Albero, sarò presentato lo spettacolo “Peter Pan- Teatrino dell’Erba Matta”. Alle 18, le vie e le piazze cittadine saranno invece animate dalla marching band “Sbanday Street Band” del maestro Davide Nari. Il giorno di Natale, torna in piazza Borea d’Olmo la rassegna teatrale per famiglie “Una Festa coi Fiocchi” con lo spettacolo di magia comica del Teatro dei Mille Colori “Christmas Show” (ore 16). Alle 18.30 appuntamento al Forte di Santa Tecla con le note jazz di Manuela Gaslini e Riccardo Sasso duo per “Christmas Concert”. Mago Bunny attenderà tutti i bambini a Santo Stefano con il Teatro dei Mille Colori che sarà nuovamente presente in piazza Borea d’Olmo (ore 16). Sempre il 26, ancora l’intrattenimento musicale di Jazzin al Forte dove si terrà un omaggio cantautrice americana Joni Mitchell Paths.

Sasso. Da lunedì 24 dicembre a domenica 6 gennaio nella chiesa di Santi Pietro Paolo accensione del tradizionale fuoco natalizio. La sera del 24 e dopo la santa messa di mezzanotte distribuzione di salsicciotti e cioccolata calda.

Taggia. La sera della Vigilia di Natale ritrovo alla Basilica della Madonna Miracolosa per il concerto “DoReMusica”, al termine del quale sarà celebrata la Santa Messa con distribuzione di cioccolate calde e pane di Natale (ore 22.30)

Vallecrosia. Mercoledì 26 dicembre nella Chiesta S. Maria Ausiliatrice si terrà il concerto delle corali cittadine “Puer Natus”, a seguire cioccolata calda per tutti (ore 20.45).

Vallebona. Babbo Natale sorprenderà tutti i bambini nel pomeriggio della Vigilia, arrivando con la sua slitta in piazza Padre Giacomo Viale dove sarà accesso anche il tradizionale “Foegu du Bambin” (ore 15).

Valloria. Appuntamento presso la chiesa parrocchiale per la Santa Messa e lo scambio degli auguri in piazza delle Tre Fontane. Per freddolosi, bimbi e astemi sarà servita anche cioccolata calda. Nell’occasione, l’associazione Amici di Valloria regalerà i nuovi calendari delle porte dipinte. Il giorno di Natale, sarà invece inaugurato il tradizionale presepe che sarà visitabile fino al giorno dell’Epifania (ore 9).