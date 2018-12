Tra fuochi d’artificio e concerti in piazza con The Kolors e Matia Bazar ecco il Capodanno in Riviera

Imperia. Il conto alla rovescia è già cominciato, anche per chi preferisce il frastuono delle piazze al tintinnìo dei calici. Fra concerti, spettacoli e animazione l’offerta dei Comuni della Riviera dei Fiori per il weekend dell’ultimo dell’anno e la notte di San Silvestro accontenterà grandi e piccini.

Dalla magia della Festa delle lanterne nel borgo di Dolceacqua questo sabato alla tradizionale passeggiata del primo dell’anno fra i vigneti e gli oliveti dell’entroterra di San Bartolomeo al Mare, fino a Sanremo, dove lo spettacolo di fuochi d’artificio sul Porto Vecchio e la musica dei The Kolors a Pian di Nave risolveranno – almeno in parte – l’eterno dilemma del “cosa facciamo a Capodanno?”, ecco i principali eventi che animeranno la provincia negli ultimi giorni del 2018.

Bordighera. L’anno nuovo sarà aperto dal tradizionale concerto dell’Orchestra Sinfonica dal titolo “L’Orchestra si diverte”. L’evento, che avrà luogo a Palazzo del Parco (ore 17.30), porterà in scena le musiche di J.Strauss jr, G.Verdi e L.Andersen, per la direzione di Massimo Dal Prà.

Cervo. Domenica 30 dicembre continua il percorso presepiale enogastronomico per le vie del borgo, con animazioni, musici, antichi mestieri, giochi di una volta e tanto altro.

Cosio d’Arroscia. Concerto di fine anno domenica 30 dicembre presso i locali delle ex scuole in piazza della Chiesa (ore 21). Il ricavato sarà devoluto all’acquisto di un defibrillatore per il Comune.

Dolceacqua. Sabato 29 dicembre torna nel borgo medievale la Festa delle lanterne, un evento unico e magico. Dalle 17 in piazza Mauro ci sarà il ritrovo con tutti i bambini, che porteranno con sé una lanterna con lumino (chi non l’avesse la può acquistare sul posto).

Diano Marina. Prodotti tipici, hobbistica e musica sabato 29 dicembre con “Sapori e tradizioni aspettando l’anno che verrà”. Dalle 9 per vie cittadine si troveranno stand e animazione per bambini per un evento promosso dall’associazione Vivi Diano Marina con Noi. I più piccoli, dalle 15, potranno divertirsi anche al Museo Civico Marm con i laboratori ludico didattici “Giochiamo tra i reperti”. Sfilata natalizia invece alle 17 a cura della banda musicale “Città di Diano Marina” che per l’occasione vedrà i membri tutti vestiti da Babbi Natale. La giornata si concluderà nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate con il concerto natalizio a cura del Coro Alpino Monte Saccarello. L’evento è organizzato da Lions Club Diano Marina e il ricavato (a offerta libera) sarà devoluto al Fondo di solidarietà della parrocchia comunale. Concerto gospel con il coro Sweet Soul Singers domenica 30 dicembre presso la Sala Consiliare del Comune. Il coro proporrà nell’ambito della quarta edizione della rassegna “Natale musicale dianese” un emozionante viaggio attraverso le atmosfere gospel, pop & soul partendo dagli standard negro spiritual, fino ai brani pop dei nostri giorni (ore 17). Festa di Capodanno lunedì 31 dicembre a partire dalle 22.30 con la musica e l’animazione dal vivo di Gianni Rossi e Polo Dj. In piazza Martiri della Libertà sarà allestito un maxi schermo per cantare e ballare aspettando tutti insieme l’arrivo del nuovo anno.

Imperia. Saranno i Matia Bazar i protagonisti del Capodanno 2019 nel Capoluogo . La storica band, rifondata nel 2017, si esibirà in via Cascione con la direzione artistica affidata a Eugenio Ripepi. L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale, con la collaborazione dell’associazione Imperia Musicale e del Civ di Porto Maurizio.

Ospedaletti. Sabato 29 dicembre, alle 16, presso “La piccola” sarà proiettato il film di animazione della Disney Pixar “Coco” di Lee Unkrich e Adrian Molina. Concerto gospel con la Family Band Gospel Choir di Vallecrosia invece domenica 30 presso piazza IV Novembre (ore 16).

San Bartolomeo al Mare. Sabato 29 dicembre appuntamento in piazza Torre Santa Maria con lo spettacolo per bambini di Fortunello e Marbella (ore 14.30). Speciale appuntamento di fine anno domenica 30 dicembre con le boutiques a cielo aperto del consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” che tornano in piazza Andrea Doria dalle 8 alle 9. Dal 31 dicembre al 6 gennaio sul lungomare delle Nazioni sarà allestito il mercatino di oggettistiche varie “Aspettando la Befana” (dalle 9 alle 19). Musica, animazione e baby dance per i più piccoli invece in piazza Torre Santa Maria dalle 14. Non mancheranno trucca bimbi e spettacolo di magia a cura di Magic Alex. Gli eventi di San Bartolomeo al mare continuano il primo dell’anno con la tradizionale passeggiata con cui si darà il benvenuto al 2019. Con ritrovo previsto alle 14 presso piazza Torre Santa Maria, la passeggiata sarà condotta dalla guida provinciale Luca Patelli e porterà alla scoperta del territorio, tra macchia mediterranea, vigneti e oliveti. Al ritorno, scambio di auguri con panettone e cioccolata calda (durata circa 2 ore). Sempre dalle 14 e fino alle 18, musica animazione e intrattenimento a cura di Dj Tex per festeggiare il nuovo anno.

San Lorenzo al Mare. Domenica 30 dicembre melodie per corpo, mente e spirito con il concerto di Campane tibetane a cura di Lucia Cuccaro presso il Teatro Sala Beckett (ore 21). Omaggio a Maria Callas martedì 1° gennaio presso la Sala Beckett per un concerto offerto dal Comune con la direzione artistica del Teatro dell’Albero (ore 17).

Sanremo. Sabato 29 dicembre per le vie e piazze cittadine appuntamento con l’intrattenimento musicale itinerante del gruppo folkloristico Canta e Sciusa (ore 16). Piazza Borea D’Olmo sarà invece animata dall’associazione Fare musica in “Bruti e Boi” (ore 17.30), mentre la chiesa di Santo Stefano ospiterà un nuovo concerto natalizio a cura della Coro Polifonico Musica Nova. Per il quinto anno consecutivo, l’ultimo weekend di dicembre (sabato 29 e domenica 30) al Palafiori tornano i Mercati Antiquarti di Natalizi con espositori provenienti dal resto della Liguria e dal Piemonte (dalle 9 alle 19.30). Domenica 30 dicembre gli eventi di fine anno della Città dei Fiori proseguono al Palafiori di corso Garibaldi con la VII edizione di Swing Corner of Christmas, quindi con il concerto Gypsy Troika” del centro studi musicali di S.Kenton (ore 16). Il corpo bandistico Città di Sanremo animerà il centro sfilando e suonando (ore 17). Intrattenimento musicale anche in piazza Borea D’Olmo con i “Sherrita Sing The Divas” a cura di Eccoci Associazione Eventi (ore 18.30). Spettacolo al Teatro dell’Opera del Casinò sia domenica 30 che lunedì 31 per la messa in scena di “Non mi hai più detto ti amo” con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia (ore 21.15). Sempre domenica, alle 16 nella chiesa parrocchiale Sacro Cuore a Bussana si esibirà il maestro Reddy Bobbio. Lunedì 31 dicembre tutti a pian di Nave a partire dalle 22 con il concerto dei The Kolors e dalle 24 al Porto Vecchio per lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio. Chiude la rassegna di eventi sanremesi, il 1° gennaio, il concerto di musica classica che porterà al Teatro dell’Opera della Casa da Gioco i capolavori di J.Strauss il giovane con la direzione di Giancarlo De Lorenzo (ore 17).

Santo Stefano al Mare. Lunedì 31 dicembre capodanno in piazza con Jovanotti Tribute Band dalle 22 in piazza Powell.

Vallecrosia. Concerto della pianista Veronica Rudian presso la Sala Polivalente comunale domenica 30 dicembre (ore 16). Il ricavato sarà devoluto agli sfollati del ponte Morandi di Genova. Lunedì 31 dicembre appuntamento sul lungomare per la grande festa di fine anno Vallecrosia, con musica, cotechino e lenticchie (dalle 22 alle 3).