Torna “L’albero di Natale dei lettori”, in palio tantissimi regali

Torna per il quarto anno consecutivo “L’albero di Natale dei lettori”, il gioco fotografico organizzato da Riviera24.it con la collaborazione della rete d’impresa Sanremo On.

Tutti i lettori del nostro giornale sono invitati a partecipare inviando entro il 16 dicembre la fotografia dei loro alberi di Natale.

Anche per questa edizione sono previste due categorie: casa e lavoro. Si potrà dunque partecipare sia con gli alberi di Natale allestiti negli ambienti domestici sia quelli realizzati negli esercizi commerciali o uffici privati.

In palio tantissimi regali offerti dalle seguenti attività aderenti alla rete d’impresa Sanremo On: Paolo Tonelli Interior Designer, Spinnaker Boutique, Gioielleria Abate e Franco Boutique e Glam Restaurant. Non mancano i regali messi in palio da Riviera24.it.

Saranno premiati gli 8 alberi di Natale più originali secondo una classifica così suddivisa:

ALBERO DI NATALE A CASA

1° posto – regalo offerto da Spinnaker Boutique

2° posto – regalo offerto da Gioielleria Abate

3° posto – regalo offerto da Franco Boutique

4° posto – regalo offerto da Glam Restaurant

ALBERO DI NATALE A LAVORO

1 ° posto – regalo offerto da Riviera24 (banner pubblicitario per un mese)

2° posto – regalo offerto da Riviera24.it (articolo pubbliredazionale)

3° posto – regalo offerto da Riviera24.it (intervista radio)

PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA: Paolo Tonelli Interior Designer

I vincitori saranno decretati da una giuria composta da: Paolo Tonelli, interior designer, Roberto Berio, presidente di Sanremo On, e Nicola Amelio, editore di Riviera24.it.

Le fotografie dovranno essere inviate solo ed esclusivamente all’indirizzo e-mail alberodinataledeilettori@gmail.com oppure postate sulla pagina Facebook L’albero di Natale dei lettori.

Nella e-mail o nel messaggio dovranno essere indicati:

1) nome del partecipante o dell’attività commerciale

2) città di provenienza

3) indirizzo e-mail e/o recapito telefonico

Le fotografie pervenute saranno pubblicate sul quotidiano online Riviera24.it e sulle pagine Facebook L’albero di Natale dei lettori, Riviera24.it e SanremoOn.

I vincitori saranno contattati per tempo, via e-mail o telefonicamente, e invitati alla premiazione che si svolgerà giovedì 20 dicembre presso la redazione di Riviera24.it (ora da definirsi).