Team Schiavetti Pallamano Imperia sconfitto dal Villefrance S.T. Beaulieu Hbc

Imperia. Sconfitta a testa alta per il Team Schiavetti Pallamano Imperia che sabato sera ha incontrato sul campo esterno il Villefrance S.T. Beaulieu HBC per la prima giornata di ritorno della prima fase.

Il riassunto dell’intero incontro si racchiude ahimè nelle proteste contenute e mai fuori dalle righe da parte di tutti i ragazzi rossoblù e dell’allenatore Tonino Luppino per la troppa irruenza dei falli avversari e mai sanzionati dall’arbitro Andre Duboille.“Abbiamo rischiato di farci male con il comportamento oltre modo falloso dei nostri avversari – commenta il mister imperiese - ho provato più volte a far notare al direttore di gara che il comportamento dei nostri avversari non era sanzionato a dovere e che alcuni azioni discutibili erano pericolose per i nostri giocatori tra i quali anche diversi giovani. Per tutta risposta prima sono stato ammonito ed in un’altra circostanza sanzionato con una penalità di due minuti, la quale ha comportato l’esclusione dal campo di un nostro giocatore come da regolamento giustamente applicato”.

Nonostante le circostanze non fossero delle migliori la prima frazione si concludeva con il punteggio di parità 14 a 14 con Damiano Rossi e compagni in grado di recuperare ben quattro reti di svantaggio. Nella ripresa i “camillini” con delle trame offensive ben congegnate riuscivano a prendere qualche gol di vantaggio, ma ogni sforzo era vano perché piano piano i transalpini approfittando delle circostanze a loro favorevoli recuperavano e si avviavano a vincere l’incontro per 35/32.

“In tanti anni prima da giocatore e poi da allenatore in Italia e Francia – conclude un amareggiato Tonino Luppino – non ho mai visto un arbitraggio del genere potrei paragonarlo a il famoso Moreno del calcio , ho subito avvertito i miei dirigenti di mandare una lettera di protesta alla federazione , ma non perché abbiamo perso la partita ma solo per tutelare l’incolumità dei miei ragazzi nei prossimi incontri “.

Giocatori scesi in campo: portieri Massimo Moisello e De Luca Andrea, Mohamed Lahbyeb, Riccardo Luppino 7 goal, Alessandro Riano 10 goal, Damiano Rossi ( nella foto ) 3 goal, Gianluca Salomone, Lucio Sasso, Pietro Tambone 3 goal, Matteo Tucci 1 goal. Allenatore Tonino Luppino.

Campionato Francese Senior maschile

Villefranche – Usd Schiavetti Imperia: 35 – 32