Team Schiavetti Pallamano Imperia, fine settimana vincente per la squadra maschile under 15

Imperia. Ancora un fine settimana vincente per la squadra under 15 maschile del Team Schiavetti Pallamano Imperia.

Sabato pomeriggio la giovane squadra sotto la guida di mister Gianmarco Terranova ha vinto a man bassa a Contes contro i pari età francesi per 30/11. Il giorno seguente, domenica, i giovani rossoblù si sono recati a La Spezia per il secondo concentramento ligure valido per il campionato italiano di categoria.

Sulle ali dell’entusiasmo per il successo del giorno prima i ragazzi della Pallamano Imperia hanno vinto facilmente 24/12 contro la squadra di casa, La Spezia, e per 28/8 contro la Riviera Handball Imperia mandando a segno tutti i componenti della squadra. Particolare nota di merito ancora il portiere Gabriel Catalano, sempre attento, ed i due goleador della squadra Gabriele Garelli 14 reti e Mattias Terranova 19 reti.