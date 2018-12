Imperia. Si è svolta domenica 16 dicembre allo Stadium 105 di Genova una bellissima gara di judo riservata sia alle classi agonistiche esordienti A e B sia alle classi pre-agonistiche vale a dire bambini appartenenti alle classi dal 2007 al 2014.

Una location suggestiva, sette aree riservate alla competizione, una perfetta organizzazione hanno permesso al pubblico di godere in serenità lo svolgersi della gara. Innumerevoli gli atleti provenienti da diverse regioni d’Italia nonché dalla vicina Francia. Cosa è prevalso su tutto? Lo spirito del rispetto detto in giapponese “Rei No Kokoro”. Gioia è anche il sentimento che ha accompagnato questa gara di Judo. Non potrebbe essere altrimenti perché la gioia è la positiva manifestazione dell’energia vitale che il judo valorizza alla ricerca della massima efficacia.

Il fine da raggiungere in una competizione sportiva riservata ai giovanissimi non deve essere l’accanimento e la sopraffazione di uno sull’altro ma la gioia di tutti e di rimando una vittoria per tutti. Il judo non predica però solo gioia ed energia, ma insegna il loro miglior uso e questo allo Stadium 105 domenica è stato il filo conduttore di tutta la manifestazione.

Dai ragazzi più grandi fino ai bambini, l’aria era permeata di buona educazione, amore per l’arte, e fiducia nei Maestri. Una gara natalizia perfetta che ha visto premiare i giovani atleti direttamente dalle mani di Babbo

Natale, anche questa sicuramente una bella emozione per tutti. Chi non ha voglia di credere in quell’omone vestito di rosso con la barba bianca che ieri aveva nel sacco dei regali speciali? Cosa aveva dunque in quel sacco? Una grande quantità di medaglie!

Ebbene i ragazzi Ok Club di Imperia e di Bordighera, di medaglie ne hanno ricevute tantissime traghettando l’Ok club sul primo gradino del podio con 323 punti seguito da:

2° Budo Semmon Gakko 234 punti

3° Judo Marassi 194 punti

4° Judo insieme La spezia 160 punti

5° Circolo Sportivo sanremo 118 punti

6° Tsukuri Ventimiglia 110 punti

7° Akiyama 102 punti

Babbo Natale ha così tirato fuori dal sacco anche una scintillante coppa per i numeri uno della giornata. I tecnici dell’Ok Club ringraziano tutti (genitori, atleti, organizzatori) perché il risultato ottenuto non è altro che la sinergia e lo spirito di collaborazione che sovrasta e cancella ogni tensione.

Riportiamo qui di seguito i singoli piazzamenti:

Classi agonistiche:

si classificano al primo posto Galletta Federico e Ricciardone Edoardo

al secondo posto D’Auria Alessandro

al terzo posto Ferri Alessandro, Petunia Rachele e Greco Francesco

al quinto posto Brezza Daniele, Gilli Martina e Valle Andrea

al settimo posto Bagarolo Stefano.

Classi preagonistiche primo posto per:

Calzamiglia Justin, Giordano Martina, Vassallo Giada, Brezza Giulio, Floris Lorenzo, Petunia Giacomo, Torresan Giorgia, Sini Francesca, Teobaldi Mattia, Torresan Marco, D’Angelo Samuele, Di Lernia Tommaso, Fresia Enrico, Totis Mattia, Guglieri Matteo, Nifosi Greta, Rossi Stefano, Vassallo Giacomo, Di Lernia lacopo, Donellini Mattia, Zazzu Antonio

Secondo posto per:

Marzullo Rebecca, Gilli Fabrizio, Mirandola Niccolò, Nifosi Sara, Scevola Paolo, Anys Ryan, Calimera Alessia, Biondi Aurora, Bonsignorio Michele, Borri Matteo, Celislami Justin, Potenza Andrea, Spadacini Gabriele, Vieriu Alexandru, Marvaldi Stefano.

Terzo posto per:

Bracco Lorena, Donzellini Lorenzo, Fullone Anita, Marvaldi Giulia, Rossi Samuele, De Andreis Tommaso, Di Mascio Daniel.