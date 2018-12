Taggia. Ultimi appuntamenti dell’anno per l’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori prima della breve pausa delle vacanze natalizie.

Archiviata la prestigiosa finale nazionale di inizio mese a Fano con la squadra Junior della Riviera classificatasi al 5° posto, (con Francesco Bianchi, Sima Papone e Ludovica Razzoli) e la squadra Allievi ( Alice Eremita, Thomas Soscara, Alice Pegoraro, Alessia Saccoccia, Ottavia Corrent ed Emma Ortu) all’8° posto in questa complicata trasferta che ha visto i ginnasti non proprio ‘fortunati’ nelle loro esecuzioni.

Abbastanza soddisfatti comunque i tecnici della società rappresentati in campo gara da Giulia Bellone, per questa stagione che ha visto i ginnasti più volte sul podio in questa spettacolare disciplina olimpica che stiamo portando avanti da anni, unico sodalizio in Liguria. Venerdì scorso, in occasione degli ‘Oscar dello Sport’ simpatico evento promosso dal Coni provinciale, sono stati meritatamente premiati Gianluca De Andreis per aver vestito la maglia azzurra in occasione dei recenti Campionati Europei di Teamgym a Lisbona e la coppia di Trampolino Elastico formata da Sima Papone e Ludovica Razzoli campionesse italiane assolute di syncro junior/senior. Visto i numerosi risultati ottenuti, i premiati potevano essere numerosi, ma un ‘particolare’ e strano regolamento ha prodotto dei tagli inaspettati.

Per la ritmica, è stato il PalaRuffini di Taggia la sede della 2ª tappa degli allenamenti collegiali proposti dal Progetto Liguria Ritmica, interessante iniziativa promossa dal Comitato Regionale FGI Liguria. Molte le ginnaste ‘convocate’ nel gruppo silver gold Sofia Alagna ed Eleonora Oggero, nel gruppo silver e nel gruppo junior Giulia Carrera e Giorgia Valastro. Sempre ritmica, tre ginnaste, Gaia Loda, Giulia Carrera e Sonia Chekkour accompagnate dal tecnico Monia Stabile, hanno preso parte allo stage (Spotorno) tenuto dal campione spagnolo di ginnastica ritmica maschile Gerard Lopez.