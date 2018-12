Taggia, tenta colpo in due supermercati: ladro seriale arrestato dai carabinieri

Taggia. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati predatori disposti dal Comando Provinciale di Imperia, i militari della compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza un 46enne romeno, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, martedì scorso, girovagando all’interno del parco commerciale “Riviera Shopville”, si era introdotto all’interno di un negozio, dal quale ha portato via quattro profumi di marca, del valore complessivo di 400 euro, utilizzando una borsa schermata per eludere l’antitaccheggio. L’uomo era stato notato dall’addetto alla sicurezza e, dopo una breve fuga, è stato fermato da una pattuglia a piedi della stazione di Arma di Taggia, impiegata – nell’ambito del servizio di controllo del territorio – nella sorveglianza delle aree commerciali. Dopo una notte in camera di sicurezza, il ladro era stato giudicato con rito direttissimo e condannato 10 mesi con pena sospesa.

Nel pomeriggio di ieri, lo stesso individuo ha riprovato il colpo, stavolta nel centro commerciale di regione Doneghe, tentando di asportare un paio di scarpe da un negozio di calzature. Scoperto da una commessa, ha abbandonato la refurtiva dandosi alla fuga.

I carabinieri, immediatamente allertati, hanno setacciato l’area e fermato l’individuo poco distante. Perquisito, è stato trovato in possesso di due cacciaviti, asportati poco prima da un altro esercizio commerciale. Un’altra notte in camera di sicurezza ed un nuovo giudizio direttissimo: è stato condannato condannato a sei mesi di reclusione con l’applicazione del divieto di dimora nella provincia di Imperia.