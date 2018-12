Taggia, porte aperte all’Alberghiero per la presentazione dei corsi di studio

Taggia. Porte aperte all’Istituto Alberghiero “E.Ruffini”.

Il 15 e 22 dicembre e il 12 gennaio nella sede centrale della scuola, sita in via Lungomare 141 ad Arma di Taggia, torna il consueto appuntamento degli Open day per la presentazione dei corsi di studio

Docenti e alunni accoglieranno gli studenti delle terze medie e le loro famiglie illustrandogli l’offerta formativa e le attività complementari più coinvolgenti.

Presso la segreteria il personale sarà a disposizione per qualunque informazione.

Per l’occasione sono previste anche dimostrazioni di carving e cucina/sala bar.