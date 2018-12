Taggia, le giovani leve dell’Alberghiero promosse a pieni voti dal provveditore

Taggia. Il provveditore dell’Ufficio scolastico provinciale, Giuseppe Maria Lenti, ha scelto l’Istituto Alberghiero “E.Ruffini” per il pranzo degli auguri di Natale, onorando l’organizzazione scolastica che, con consolidata passione e dedizione, ha allestito l’evento nella singolare cornice del lungomare di Arma di Taggia.

Hanno superato brillantemente la prova gli alunni delle classi 3 A Enogastronomia e 3 B Sala, mostrando una spiccata professionalità.

I giovani aspiranti chef e maitre di sala si sono fatti portavoce dei valori cui si ispira l’Istituto Alberghiero del ponente ligure: passione e creatività che rendono merito alla scuola nelle varie competizioni, nazionali ma anche internazionali, come quella che si svolgerà il 7 dicembre per la selezione del concorso dei giovani “Discepoli d’Escoffiere” e la “Young Chef Olimpiad” in programma in India dal 28 gennaio al 2 febbraio 2019