Taggia, la Commanderie “Jacques de Molay” organizza una raccolta fondi

Taggia. Domenica 16 dicembre al centro commerciale “La Riviera Shopville” dalle 9 nel corridoio davanti alle casse del supermercato la Commanderie “Jacques de Molay” di Dolceacqua organizza una raccolta fondi da devolvere alla onlus A.p.F. casa famiglia Pollicino di Imperia.

Con una piccola offerta libera saranno a disposizione caramelle e coloratissimi palloncini per i più piccoli, invece con un’offerta minima di 5 euro potrete avere il cd musicale “Controfuoco” dei vigili del fuoco di Imperia.

Tutto il ricavato servirà per finanziare il progetto della sala musicale “Noi”, un laboratorio gratuito di musicoterapia e avvicinamento alla musica per tutti i bimbi accolti in casa famiglia e quelli in affido famigliare della provincia di Imperia. Attualmente i cicli di musicoterapia sono proposti anche a dodici bambini con disabilità, con l’aiuto di tutti si potranno aumentare le ore a favore di altri bambini che ne hanno bisogno.

Per informazioni: +39 328 8252425.

c.jacques-de-molay@otsg.it