Taggia. Nei giorni scorsi anche il nido Le Bollicine, gestito dalla cooperativa Jobel, ha festeggiato con i suoi piccoli protagonisti l’avvicinarsi del Natale. Venerdì 7 dicembre insieme a genitori, nonni e fratellini i bambini del nido hanno allestito l’albero di Natale all’interno del centro commerciale Conad, con oggetti, addobbi e altro materiale appositamente realizzato in precedenza all’asilo.

La direttrice del supermercato ha poi offerto la merenda, a base di focaccia, succhi e biscotti. Il tutto si è svolto alla presenza dell’assessore alla pubblica istruzione Barbara Dumarte che, tra l’altro, ha aiutato i più piccoli nell’allestimento. “Questo, come altre, sono iniziative che fanno parte del progetto “Nido e Territorio”, con il quale la la filosofia pedagogico-educativa alla base dell’organizzazione del Nido, intende far incontrare le diverse realtà, far uscire dagli spazi ufficiali preposti al servizio”, dichiara Lucrezia Ciocca coordinatrice del nido.

I festeggiamenti sono poi proseguiti nel pomeriggio con la gita alla fabbrica di Pillow per i giochi sui gonfiabili. Infine la festa di Natale all’interno del Nido ha concluso i festeggiamenti prima delle vacanze: è stato realizzato dai bambini unitamente ai genitori, nonni e zii il presepe dell’asilo (per celebrare Taggia la Città dei Presepi). Le educatrici hanno messo a disposizione il materiale (oggetti di recupero, materiale naturale come legnetti, muschio, ecc.) e i bambini, nella più totale libertà

creativa, hanno assemblato i pezzi, dando vita al Presepe dl Nido. Un ringraziamento particolare va a tutti i genitori per l’immensa disponibilità dimostrata.