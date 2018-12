Sui campi del TC Bordighera va in scena la finale del torneo a squadre Riviera dei Fiori

Imperia. Il torneo a squadre di tennis “Riviera dei Fiori” (53a edizione) iniziato il 14 ottobre con la fase a gironi cui hanno preso parte 15 squadre delle provincie di Imperia e Savona, si concluderà con la finale domenica 16 dicembre (tempo permettendo) con inizio alle 9 sui campi “neutri” del TC Bordighera.

Scenderanno in campo i portacolori del Tennis Sanremo e TC Finale ligure che hanno prevalso in semifinale, rispettivamente, sull’Imperia e sul Solaro. Vale la pena ricordare che il torneo organizzato dalla Federtennis prevede per ogni incontro la disputa di n° 3 singolari maschile, 1 singolare femminile, 1 singolare veterano, 1 doppio maschile e 1 doppio misto. Ingresso libero per il pubblico degli appassionati. “Auguri e ad maiora!!!” – afferma Eduardo Raneri.