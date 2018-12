Stop alle “corse” a Bordighera. L’elenco delle vie in cui il limite di velocità scende a 30 km orari

Bordighera. E’ in corso di pubblicazione l’ordinanza con cui, sul territorio cittadino, vengono istituite alcune zone residenziali in cui il limite di velocità indicato sarà di 30 chilometri orari.

Si tratta di: via Cagliari; via Degli Amici; via Giulio Cesare; via A. Diaz; via Pasteur nel tratto compreso tra via Romana e via Aurelia; via Del Ponte; via Bigarella; via S. Bernardo; via Sobrero; via Neckarsulm; via G. Rossi; via A. Moro; via Modena; via Serena; via Milano; via Aurora; via Gorizia.

La ditta appaltatrice sta provvedendo alla posa e al mantenimento della segnaletica verticale che evidenzierà tale limite di velocità.

“E’ un altro passo avanti, per far sì che le strade della Città siano sempre più sicure e a misura d’uomo”, dichiara il sindaco Vittorio Ingenito, che annuncia: “Nel corso del 2019 la “zona 30” verrà estesa ad altre aree del territorio comunale”.