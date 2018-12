Sicurezza e divertimento, la polizia passa al setaccio le discoteche del Ponente

Week end di controlli serrati della Polizia di Stato: intensificati i servizi nelle discoteche della Provincia.

Come disposto dal Questore Capocasa, dopo i locali di Arma di Taggia, gli uomini della Questura e dei Commissariati di Sanremo e Ventimiglia, hanno sottoposto a verifiche approfondite atri due locali, meta di numerosi avventori che nel fine settimana giungono da tutta la Provincia.

A Bordighera, la scorsa notte, sono stati effettuati controlli amministrativi all’interno del locale Kursal, uno dei più rinomati del ponente.



Le verifiche hanno riguardato la capienza della struttura, il funzionamento dei dispositivi di safety di cui il locale è obbligato a munirsi, la regolarità del personale in servizio di sicurezza interna, il rispetto della normativa in materia di somministrazione di bevande alcoliche soprattutto a tutela dei minori.

Analogo servizio, in contemporanea, è stato svolto presso il locale Morgana di Sanremo. L’attività, come quella espletata la notte di venerdì ad Arma di Taggia, si è svolta in piena collaborazione con i gestori e gli avventori dei locali ed è finalizzata a diffondere la cultura della legalità e della sicurezza, attraverso attività educative e di sensibilizzazione rivolte alla clientela, soprattutto giovanile, perché non c’è vero divertimento senza sicurezza.

I servizi, che non hanno evidenziato particolari criticità, si sono estesi su tutte le principali arterie stradali ed autostradali che conducono ai locali della movida, attraverso controlli a campione su veicoli in transito e utenti della strada sottoposti ad alcoltest