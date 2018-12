Si vota per il consiglio direttivo della bocciofila di Roverino, ma i consiglieri non lo sanno

Ventimiglia. Venerdì 7 e sabato 8 dicembre i soci della bocciofila di Roverino dovranno eleggere il consiglio direttivo della società per il biennio 2019-2020. Peccato, però, che non tutti siano stati avvisati. “I consiglieri Flavio Martini, Ino Isnardi, Giovanni Carlo Orengo e il probiviro Gino Pesce non sapevano nulla di queste nuove elezione”, dichiara, a nome dei tre, Flavio Martini, “Chiediamo dunque che vengano posticipate, visto che ci è stata negata la possibilità di presentare una nostra eventuale candidatura”.

Già decisi, infatti, i nomi degli 11 candidati che si contenderanno i 7 posti disponibili. Tra questi, per ovvie ragioni, mancano i nomi di chi non era a conoscenza delle elezioni e ora chiede di annullare l’imminente seduta.