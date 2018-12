Si conclude “Ecco Sanremo Giovani”, da questa sera al via la gara

Sanremo. Si conclude la quattro giorni dedicata a “Ecco Sanremo Giovani“, format condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, dedicato ai giovani talenti che aspirano a calcare il palcoscenico dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2019.

Altri sei talenti si sono esibiti, presentando il proprio brano inedito:

La Rua, band ascolana che fa dell’energia il suo marchio di fabbrica. Reduce dall’esperienza nel programma di “Amici di Maria De Filippi”, si presentano in gara con il brano “Alla mia età”.

Cordio, 23 anni di Catania, da piccolo usava la racchetta da tennis come una chitarra, fino a quando i suoi genitori non decidono di regalargliene una vera. Fan di Luigi Tenco per via della semplicità delle sue canzoni. Si presenta con il brano “La nostra vita”.

Nyvinne, 21enne, viene da Domodossola, ma nasce in Lussemburgo. Suona chitarra, basso, batteria, ukulele, mandolino e le percussioni, ma non ha mai studiato. La sua canzone si chiama “Io ti penso”.

Saita, 29 anni da Zurigo, ama Zucchero e si presenta con il brano “Niwrad”.

Federico Angelucci, 34enne da Foligno, il suo brano è “L’uomo che verrà”.

Mahmood, 26 anni, viene da Milano. Sua mamma è italiana e il papà egiziano. Da bambino inizia ad ascoltare musica proprio grazie alla famiglia. Si presenta in gara con il brano “Gioventù bruciata”, improntato su una storia autobiografica.