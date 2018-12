Sanremo. Set blindato della Rai per le riprese degli spot che vedremo forse già per il finale di Sanremo Giovani o per il lancio del Festival di febbraio.

Questa mattina i mezzi di Rai Uno si sono dati appuntamento presso il distributore di benzina in via Padre Semeria, nei pressi dello svincolo autostradale, per girare alcune riprese promozionali del Festival. I primi tecnici sono arrivati poco dopo le sette e pian piano si sono aggiunti i tipici van oscurati, altre vetture da pubblicità come un bel Maggiolone Volkswagen, e carrelli per riprese in movimento. Subito dopo le 10, scortati da un’auto della Polizia Municipale, sono arrivate altre vetture a bordo delle quali c’erano anche Claudio Baglioni e Rocco Papaleo.

Il servizio di sicurezza della Rai ha stretto una sorta di cordone intorno al set cercando di impedire ai tanti curiosi che casualmente passavano da quelle parti, di scattare qualche foto a personaggi e location. Grazie all’innovativa collocazione di Sanremo Giovani nella settimana che precede il Natale, nella città dei fiori si respira con largo anticipo aria festivaliera, e dopo la giornata di pioggia no-stop di ieri, oggi con i primi raggi di sole la produzione Rai ha approfittato per girare alcune scene dei suoi lanci promozionali in vista della gara canora che inizierà tra un mese e mezzo. Questa sera e domani in prima serata su RaiUno verranno comunicati i vincitori di Sanremo Giovani e il direttore artistico Claudio Baglioni comunicherà l’intero cast dell’edizione n.69 del Festival.