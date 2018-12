Serie di furti nelle case di Imperia. Diciassettenne rinchiusa nell’istuto penale per minori

Imperia. Una serie di furti messi a segno in appartamenti del capoluogo di provincia durante l’estate hanno messo nei guai una diciassettenne residente a Torino, H.B.

Tra le altre cose, la giovanissima ladra, aveva rubato refurtiva di ingente valore, tra cui una collana in oro, 300.00 € in contanti, un bracciale in oro, alcune collane d’argento, vari anelli e orologi di pregio.

Le indagini degli agenti della squadra mobile di Imperia hanno consentito l’identificazione e individuazione della malvivente, portando all’evidenza del giudice tutti gli elementi utili affinché lo stesso emettesse il provvedimento restrittivo in esame.

Gli operatori di polizia ieri hanno eseguito gli arresti a carico dei due soggetti. La minore invece è stata rintracciata in provincia di Torino e tradotta all’Istituto penale per Minorenni di Pontremoli. La ragazza aveva con sé due orologi “Rolex” sui quali sono in corso accertamenti al fine di individuare i proprietari.