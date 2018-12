Serie D, squalificato per due giornate l’allenatore della Sanremese

Sanremo. Il giudice sportivo ha squalificato questa settimana tre calciatori del girone A del campionato di serie D, tutti per una giornata. Si tratta di Giovanni Fenati (Savona), Daniele Vanzan (Stresa) e Samuele Bettoni (Casale).

Fabrizio Daidola, allenatore del Bra, ed Alessandro Lupo, allenatore della Sanremese, sono stati entrambi squalificati per due giornate “per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo dell’allenatore della squadra avversaria e, nella circostanza, tentato di venire a contatto con lo stesso, senza tuttavia riuscirvi grazie all’intervento degli ufficiali di gara”.

Marco Didu, allenatore del Borgosesia, non potrà sedere in panchina nella prossima partita. Il Borgosesia è stato multato di 1.500 euro “per avere propri sostenitori per la intera durata della gara rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un assistente arbitrale. Gli stessi lanciavano sputi all’indirizzo del medesimo attingendolo sulla schiena e sul collo”.

La classifica marcatori dopo 13 giornate:

11 reti: Gioè (Folgore Caratese)

9 reti: Virdis (Savona)

7 reti: Sarr (Arconatese), Gasparri (Chieri)

6 reti: Oneto (Lavagnese), Capogna (Lecco), Casolla (Bra), Sall (Pro Dronero), Molino (Unione Sanremo)

5 reti: Cappai (Casale), Chessa (Inveruno), Bacigalupo (Savona), Scalzi (Unione Sanremo), Valenti (Ligorna), Bonaventura (Lavagnese), D’Anna (Lecco), Baudi (Fezzanese)

4 reti: Broggini (Inveruno), Fall, Spinosa (Unione Sanremo), Miello, Chiarabini (Ligorna), Merkaj (Chieri), Carboni (Lecco)

3 reti: Giglio (Bra), Gaeta (Chieri), Taddei (Unione Sanremo), Galfrè (Pro Dronero), Santonocito (Milano City), Pedrabissi, Castelletto (Borgosesia), Diaw (Stresa), Tognoni (Savona), Sardo (Borgaro Nobis), Sow (Arconatese), Segato, Lisai, Draghetti (Lecco), A.M. Lazzaro, Stronati, Romanini (Inveruno)

2 reti: Bonfanti (Arconatese), Boilini, Piacentini (Savona), De Bode (Milano City), Isoardi (Pro Dronero), Buglio, Bettoni (Casale), Rossi (Bra), Croci, Pondaco, Mancosu (Sestri Levante), Basso (Lavagnese), Armato, Brugnera (Stresa), Cacciatore, Monticone (Folgore Caratese), Sangarè (Pro Dronero), Spera, Panepinto (Ligorna), Lella, Moleri, Pedrocchi (Lecco), N. Lazzaro (Chieri), Diallo, Zavatto (Fezzanese), Mitta (Borgosesia)

1 rete: Castaldo, Rotulo, Anzaghi (Unione Sanremo), Silvestro, Merli Sala, Corna (Lecco), Alluci, Saccà, Conti, Cirrincione, Romanengo (Lavagnese), Menegazzo, Lala (Ligorna), Botturi, De Maria (Inveruno), D’Ausilio Guadagno, Vavassori (Arconatese), Pavesi, Vecchiarelli, Cardini, Cintoi, Coccolo, Testardi, Todisco (Casale), Cambiaso, Garbini, Muzzi (Savona), Campagna, D’Iglio, Bani (Chieri), Montante, Menabò, Citterio, Gueye, Sardo (Borgaro Nobis), Spadafora, Maglie, Dutto (Pro Dronero), Bernabino, Scienza, Agnesina (Stresa), Orchi, Balzano, Lattarulo, Speziale, Cocuzza, Neto Pereira (Milano City), Simoes, Tettamanti, Tuzza, Ghidinelli, De Santi (Bra), Bagnato, Caboni, Righetti, Cusato, Bergamino, Carnicelli (Sestri Levante), De Martino, Canalini (Fezzanese), Silvestri, Vitiello, Ravasi (Borgosesia), Daynè, Poesio (Folgore Caratese)

Autoreti: 1 Vavassori, Serbouti (pro Inveruno), Bratto (pro Savona), Toscano (pro Unione Sanremo), Bonfanti, Mitta, Carrara (pro Chieri), Benedetto (pro Bra)