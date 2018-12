Sergio Tommasini ospite di R24: “L’amministrazione uscente fa campagna elettorale con i soldi dei cittadini”

Sanremo. “Che cosa si augura il candidato sindaco Sergio Tommasini per il 2019?”. Domanda il direttore Renzo Balbo. “Vorrei un’amministrazione che amministri tutti i giorni per cinque anni e non negli ultimi cinque mesi. Palazzetto dello Sport, parco Alfano, l’albergo di Portosole che doveva iniziare a settembre e di cui ancora non se ne parla. Tanti proclami ai quali non seguono le cose fatte”.

Arriva una nuova stoccata al sindaco Biancheri da parte del candidato sindaco del Gruppo dei 100 e del centrodestra ospite questo pomeriggio a R24Radio. Ma Tommasini non si ferma qui.

“L’aumento della Tari per i residenti e sulle seconde case delle frazioni è stato il regalo di Natale fatto ai cittadini sanremesi da questa amministrazione. La legge ci impone di fare la raccolta differenziata – spiega l’outsider del Gruppo dei 100 – ma bisogna farla in maniera diversa.

Dall’inaugurazione del point in piazza Colombo abbiamo avuto modo di ascoltare i problemi della gente e al centro delle richieste ci sono la sicurezza – vedi l’episodio di ieri notte al pronto soccorso di Sanremo -, il traffico e la mobilità e la pulizia.

E ancora sul caso della sua presunta incompatibilità con la carica di sindaco: “Ho fatto fare un parere pro veritate dal professor Arturo Cancrini di Roma. Sono sereno, l’incompatibilità in caso di proclamazione degli eletti non sussiste”.

(L’intervista completa nel video di Riviera24.it)