Sergio Tommasini eletto nel consiglio generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo

Roma. Si è svolta martedì 11 dicembre l’assemblea annuale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, in cui sono state rinnovate le cariche per il biennio del consiglio generale 2018-2020. Nel direttivo, composto da nove persone, è stato eletto il sanremese Sergio Tommasini, su input del Direttore Generale D’Agata, proprio per le sue esperienze imprenditoriali in Africa.

“Un risultato molto importante – ha detto Tommasini – e colgo l’occasione per ringraziare il Direttore Generale Pier Luigi D’Agata per questa occasione”.

Confindustria Assafrica & Mediterraneo è l’Associazione imprenditoriale specializzata del Sistema Confindustria che riunisce, rappresenta e supporta le imprese italiane operanti o interessate a svilupparsi nei 70 Paesi del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente.