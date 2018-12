Seconda Categoria, Villanovese–San Bartolomeo Calcio finisce 2–2

Sanremo. Ieri Villanovese–San Bartolomeo Calcio è finita 2–2.

La partita, valida per la 11° giornata del girone A del campionato di Seconda Categoria, si è conclusa infatti con un pareggio. Gli ospiti si trovano così in sesta posizione in classifica con 8 punti.

Il 27 gennaio la squadra tornerà in campo, dopo le festività natalizie, per affrontare fuori casa Borgio Verezzi.