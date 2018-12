Seconda Categoria, Taggia – A.Argentina 0-0

Taggia: 1.Valente (A 82′), 2.Gadi, 3.Dervishi, 4.Sichi, 5.Fiorillo, 6.Giumelli, 7.Ferrigno, 8.Codeglia (dall’86’ 13.Bernocchi), 9.Novello (dal 65′ 14.Lupi), 10.Surace (c), 11.Martina (dal 60′ 17.Zavaglia). A disp: 12.Martorelli, 15.Anfossi, 16.Morano, 18.Neglia, 19.Sinamenta, 20.Magisano. All: Barillà.

A.Argentina: 1.Amoretti, 2.Costantini, 3.Oliveira (dal 69′ 17.Muratore), 4.De Mare (dall’80’ 18.Karouch), 5.Quaglia, 6.Soscara, 7.Mbaye (A 79′), 8.Aroro (dal 64′ 19.Malouki), 9.Vecchiotti, 10.Cariello (c)(dal 45′ 16.Miatto), 11.Izetta (dal 71′ 14.Calzetta). A disp: 12.Migliano, 13.Guiderdone, 15.Meo. All: Pesante.

L’Atletico Argentina non passa al “Marzocchini” di Taggia. I ragazzi di mister Pesante raccolgono però un ottimo punto a reti inviolate e allungano a 6 la striscia di risultati utili consecutivi. Non era semplice tornare in campo dopo soli 3 giorni dal recupero esterno della partita con il San Filippo Neri ma gli armesi hanno tenuto bene il campo per gli interi 90 minuti. A bloccare il risultato sullo 0 a 0 ha contribuito anche un super Amoretti, capace di neutralizzare dagli undici metri Surace al minuto 58′.

Le dichiarazioni:

Pesante: “Complimenti al Taggia: se la sono giocata a viso aperto e potevano portare a casa anche i tre punti. Devo ancora trovare le giuste soluzioni per la mia squadra. Bisogna lavorare e migliorare tanto”.