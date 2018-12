Seconda Categoria, stop per Alberto Re e Alessandro Griseri del San Bartolomeo Calcio

Imperia. Sei giocatori del girone A di Seconda Categoria sono stati fermati questa settimana dal giudice sportivo.

Matteo Tamborino (AC Andora) è stato squalificato per tre giornate in quanto “espulso per recidività in ammonizioni formali, uscito dal terreno di gioco offendeva il direttore di gara, al termine della gara teneva comportamento irriguardoso nei confronti dei giocatori avversari”.

Pierluigi Acampora (Villanovese) dovrà saltare due partite perché “espulso per recidività in ammonizioni formali, ritardava l’uscita dal terreno di gioco per diversi minuti”.

Due giornate di squalifica sono state comminate anche ad Alberto Re (San Bartolomeo). Alessandro Griseri (San Bartolomeo), Simone Marini (Carlin’s Boys) e Salif Diallo (Virtus Sanremo) sono stati fermati per una gara.

La partita del prossimo turno tra Taggia e Atletico Argentina verrà giocata in anticipo sabato 15 dicembre alle 18,30.

La classifica marcatori dopo 9 giornate:

8 reti: R. Iannolo (San Bartolomeo)

7 reti: Proglio (AC Andora), Filardo (Riva Ligure)

6 reti: Labricciosa (Atletico Argentina), Pulaj (AC Andora), Ba (Legino “B”)

5 reti: A. Campagnani, M. Campagnani (Carlin’s Boys), Capozucca (Virtus Sanremo), M. Amoretti (Riva Ligure), Franzone (Atletico Argentina)

4 reti: Buldo (Carlin’s Boys), Belviso (San Bartolomeo), Calò (Borgio Verezzi), E. Basso (Virtus Sanremo)

3 reti: Frione (Borgio Verezzi), Lucà, Meka (Riva Ligure), De Luca, Santanelli, Munì (San Filippo Neri), Saidiqi (Virtus Sanremo), Surace (Taggia “B”), Torres Forgione, Di Donato (Carlin’s Boys), Zirano (Villanovese), Bazzano (Legino “B”)

2 reti: Y. El Maazouzi, M. Basso (San Filippo Neri), Bodiang (San Bartolomeo), Vecchiotti, Siberie, Cariello (Atletico Argentina), Fornari (Borgio Verezzi), Garibaldi (Riva Ligure), Spinelli, Fe. Bogliolo, Serrami, M. Purita, Scalmato, Ghazali (AC Andora)

1 rete: De Mare, Pippia, Alberti, Aroro, Hamza (Atletico Argentina), Griseri, Re, Allegretti (San Bartolomeo), Canciani, Kryemadhi, Cela, Menga, Patitucci (Borgio Verezzi), Mangone, Di Salvo (AC Andora), Bastita, Okisor, Lanteri, Panessa (Virtus Sanremo), Oliva, Acampora, Baldo, Conforti, Parodi, Valentino, M. El Maazouzi (Villanovese), Ghirardo, Muscio, Garofalo (San Filippo Neri), Oddo, Codeglia, Dervishi, Sichi (Taggia “B”), Amato, Calabrò (Legino “B”), G. Saietto, Zanetti, F. Calvini (Carlin’s Boys)

Autoreti: 1 Ferroso (pro AC Andora).