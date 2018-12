Seconda Categoria, Riva Ligure prevale su Virtus Sanremo

Sanremo. Ieri la Virtus Sanremo ha giocato contro il Riva Ligure.

La partita, valida per la 11° giornata del girone A del campionato di Seconda Categoria, si è conclusa 1-3. I padroni di casa perdendo si piazzano in quinta posizione in classifica con 13 punti, mentre gli ospiti si trovano in ottava posizione in classifica con 7 punti.

Il 27 gennaio la squadra sanremese tornerà in campo, dopo le festività natalizie, per affrontare la Carlin’s Boys, mentre il Riva Ligure affronterà in trasferta l’Atletico Argentina.