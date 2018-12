Seconda Categoria, Riva Ligure mette ko Villanovese

Riva Ligure. Grande vittoria per Riva Ligure. Domenica scorsa è riuscita a mettere ko Villanovese.

La partita, valida per la nona giornata del girone A del campionato di Seconda Categoria, è finita 1-4 per gli ospiti che si piazzano penultimi in classifica con 4 punti. Domenica prossima dovrà affrontare in casa Borgio Verezzi.