Seconda Categoria, Carlin’s Boys superata da San Filippo Neri Albenga

Sanremo. La Carlin’s Boys domenica scorsa ha perso in trasferta contro San Filippo Neri Albenga per 2-1.

La partita era valida per la nona giornata del girone A del campionato di Seconda Categoria. La squadra sanremese riesce a piazzarsi prima in classifica con 13 punti. Domenica prossima dovrà affrontare in casa Villanovese.