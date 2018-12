Seconda Categoria, Area Calcio Andora batte Virtus Sanremo

Sanremo. Domenica scorsa è andata in scena Area Calcio Andora – Virtus Sanremo.

La partita, che era valida per la 10° giornata del girone A del campionato di Seconda Categoria, si è conclusa 1 – 0 a favore dei padroni di casa. La Virtus perdendo si piazza quarta in classifica con 13 punti. Domenica 23 dicembre la squadra matuziana giocherà in casa contro Riva Ligure.