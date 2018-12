Seborga e la Proseborga addobbano il paese per Natale

Seborga. Il Principato, unitamente alla Proloco, hanno realizzato gli addobbi natalizi in Piazza San Martino.

Semplici ma meravigliose composizioni per allietare l’avvento del Santo Natale, con la collaborazione di Sabina, Angelo, della Principessa Nina Menegatto, il capo delle guardie Gigi, Selena ed Alessio, il ministro Mauro Carassale, Denny Fanari, Aissa ed altri collaboratori.

Un piccolo paese dove alcune persone si sono da sempre dedicate ad iniziative di volontariato. I progetti del Principato e della Proseborga proseguiranno sino all’evento dell’Epifania, momenti importanti per Seborga e il suo Principato. I cittadini ringraziano anche se molti non hanno potuto partecipare per impegni lavorativi, il cuore e la volontà che queste persone dedicano gratuitamente ogni anno al paese.