Se ne va il 2018, tutto l’anno sportivo in 12 notizie

Dal Rally di Montecarlo alla Sanremo Marathon. Il 2018 è stato un anno intenso e denso di fatti e notizie sportive, per questo motivo alla fine dell’anno ripercorriamo gli eventi più importanti a livello locale.

Gennaio. Il 2018 si è aperto con un grande evento: il Rally di Montecarlo. Svoltasi lungo la costa francese tra la riviera monegasca e il sudest l’86esima edizione è stata vinta dal francese Sebastien Ogier.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2018/01/sebastien-ogier-vince-ledizione-2018-del-rally-di-montecarlo-557455/; https://www.riviera24.it/2018/01/rally-montecarlo-sebastien-ogier-si-conferma-vetta-557374/; https://www.riviera24.it/2018/01/dal-25-al-28-gennaio-torna-il-rally-di-montecarlo-556585/

Febbraio. Tantissimi sono stati i partecipanti alla prima edizione della Sanremo Urban Trail. La gara si è snodata da piazza Mameli nel centro storico e sul lungomare con un passaggio spettacolare all’interno del Forte di Santa Tecla presidiato per l’occasione da cinque uomini in tenuta da softair.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2018/02/grande-partecipazione-alla-sanremo-urban-trail-558133/; https://www.riviera24.it/2018/02/sanremo-urban-trail-la-corsa-valorizza-gioiello-della-pigna-558083/

Marzo. E’ Vincenzo Nibali il vincitore della 109esima Milano-Sanremo, edizione 2018 della Classicissima di Primavera. Ha trionfato con un arrivo quasi solitario sul traguardo di via Roma dopo aver staccato tutti sulla salita del Poggio, resistendo poi all’attacco dei velocisti.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2018/03/vincenzo-nibali-stacca-tutti-sul-poggio-e-trionfa-alla-milano-sanremo-559247/; https://www.riviera24.it/2018/03/la-milano-sanremo-parte-sotto-la-pioggia-tutti-i-dettagli-del-percorso-e-le-curiosita-sulla-109-edizione-della-classicissima-280677/; https://www.riviera24.it/2018/03/prende-il-via-la-109a-edizione-della-milano-sanremo-559225/

Aprile. Per il quarto anno consecutivo, alza la coppa del Rallye Sanremo la coppia Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16), che ha condotto al comando dal primo all’ultimo degli oltre 150 di speciali di questa edizione. Andreucci-Andreussi vincono con il tempo complessivo di 1h 40’34”7, mettendo la firma su quattro delle dieci prove speciali nella due giorni di gara.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2018/04/rallye-sanremo-2018-4-anno-consecutivo-vince-la-coppia-andreucci-andreussi-560533/; https://www.riviera24.it/2018/04/65-rallye-sanremo-andreucci-si-conferma-piu-veloce-quattro-prove-560486/; https://www.riviera24.it/2018/04/il-rallye-sanremo-accende-i-motori-sotto-il-sole-della-riviera-560422/

Maggio. Si è conclusa nella Città dei Fiori la HAT Pavia-Sanremo 2018, il nuovo viaggio-avventura organizzato da Over2000riders. 90 motociclisti appassionati sono perciò giunti a Portosole dopo aver percorso alcune tra le più belle ‘strade bianche’ che dalla pianura Padana scendono lungo la Via Francigena fino a Sanremo.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2018/05/a-portosole-si-conclude-la-hat-pavia-sanremo-2018-capra-la-prima-edizione-e-andata-bene-562209/; https://www.riviera24.it/2018/05/nel-prossimo-week-end-la-prima-edizione-del-raid-motociclistico-hat-pavia-sanremo-285177/

Giugno. La Città dei Fiori ha ospitato il 48° Granfondo Milano – Sanremo. Un appuntamento dal grande fascino che richiama ogni anno tantissimi amatori che si vogliono misurare su un percorso entrato nella storia del ciclismo.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2018/06/48-granfondo-milano-sanremo-i-ringraziamenti-dellorganizzazione-563329/; https://www.riviera24.it/2018/06/tutto-pronto-per-la-48-edizione-della-granfondo-milano-sanremo-562811/

Luglio. I Campionati Italiani Ragazzi, under 23 ed Esordienti vedono il canottaggio ligure esultare per la conquista di tre titoli italiani e diverse medaglie. Alice Ramella, portacolori della Canottieri Santo Stefano al Mare, corona una stagione nazionale fantastica con la conquista del titolo italiano nel singolo Ragazzi.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2018/07/alice-ramella-portacolori-della-canottieri-santo-stefano-al-mare-conquista-il-titolo-italiano-nel-singolo-ragazzi-564733/

Agosto. Undici runners dell’Imperiese e un “esercito” di corridori dilettanti provenienti da tutta Italia, insieme, di testimone in testimone, lungo un percorso di 1700 km che da Parigi è giunto a Roma, per una giovane colpita da aneurisma cerebrale. È stata “La Diagonale”: corsa podistica che il 24 agosto è partita dai giardini della Torre Eiffel alla volta del Colosseo, passando anche dalla Città dei fiori, il giorno 29.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2018/08/parte-dai-giardini-della-torre-eiffel-la-diagonale-staffetta-che-raggiungera-roma-passando-per-sanremo-569322/; https://www.riviera24.it/2018/08/1700-km-di-corsa-da-parigi-a-roma-per-aiutare-giovane-di-taggia-colpita-da-aneurisma-cerebrale-568922/

Settembre. Grande partecipazione alla seconda edizione Transalp Limone-Sanremo organizzato dalle reti d’impresa Sanremo On e Limone On. Dalle Alpi al mare in sella a una bicicletta lungo l’Alta Via del Sale, uno degli itinerari più suggestivi delle Alpi, così chiamata per il prezioso minerale trasportato per secoli a dorso di mulo attraverso questi monti.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2018/09/dalle-montagne-al-mare-in-bici-la-transalp-e-arrivata-a-sanremo-570032/; https://www.riviera24.it/2018/09/si-alza-il-sipario-sulla-transalp-limone-sanremo-dalle-alpi-al-mare-attraverso-lalta-via-del-sale-569975/

Ottobre. Si è chiusa alla grande la quinta edizione dell’Urban Downhill di Sanremo. I corridori si sono sfidati nei carruggi della Pigna e si sono cimentati in evoluzioni spettacolari in sella alle loro mountain bike e BMX.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2018/10/sanremo-le-mountain-bike-sfrecciano-nella-notte-della-xc-night-ride-574582/; https://www.riviera24.it/2018/10/tutto-pronto-per-lurban-downhill-sanremo-2018-574532/

Novembre. Il bordigotto Davide Soreca è riuscito a conquistare, insieme agli altri azzurri, il titolo di campione del mondo di Enduro Junior a Squadre, partecipando alla 93° edizione della Sei Giorni di Enduro. La Maglia Azzurra ha infatti conquistato la competizione dedicata ai piloti Under 23: Junior World Trophy.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2018/11/il-bordigotto-davide-soreca-insieme-agli-azzurri-e-campione-del-mondo-junior-a-squadre-576492/

Dicembre. In una splendida giornata di sole ha preso il via il 9 dicembre la Sanremo Marathon, promossa con l’organizzazione tecnica della Pro San Pietro. I podisti si sono ritrovati davanti al Casinò verso le 9 da dove hanno iniziato una passeggiata/riscaldamento lungo via Matteotti. Successivamente sono partiti ufficialmente da piazza Colombo. Ogni gruppo (maratona, 10 km e Family Run) è partito dopo l’esibizione della banda musicale che ha intonato l’inno d’Italia alla presenza dell’assessore allo Sport Eugenio Nocita.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2018/12/sanremo-marathon-piu-di-200-volontari-per-un-evento-dedicato-al-territorio-578639/; https://www.riviera24.it/2018/12/dal-casino-prende-il-via-la-sanremo-marathon-578395/; https://www.riviera24.it/2018/12/domenica-appuntamento-con-la-sanremo-marathon-sotto-le-telecamere-di-sky-578050/