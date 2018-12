Savona. Intorno all’1,30 della scorsa notte, la squadra 61 del distaccamento dei vigili del fuoco di Finale Ligure è intervenuta nella Galleria Caprazoppa tra Finale e Borgio Verezzi per un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli, un autofurgone con a bordo alcune persone e un’altra vettura con a bordo due persone che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente.

Il conducente del furgone è rimasto incastrato. Insieme a lui anche le due persone a bordo della seconda vettura. I pompieri hanno provveduto immediatamente ad estrarre dai veicoli gli infortunati rimasti incastrati tra le lamiere mediante l’utilizzo dei Gruppi Oleodinamici Da Taglio in dotazione al corpo nazionale dei vigili del fuoco. Una volta spinalizzati, i feriti sono stati consegnati ai sanitari presenti sul posto. Sul posto, in supporto, anche la squadra dei vigili del fuoco 11 proveniente dalla centrale di Savona. L’intervento è durato circa due ore.