Sconfitta del BCO contro la capolista Sarzana

Sarzana – BCO 69-59 17/21 21/13 17/11 14/14

Tabellini

Albanesi, Casini n.e. Bencaster 3 Fracassini 6 Palac 15 Melegari, Paulaskas 22 Degl’Innocenti 16 Tesconi, Pizzanelli 2 Ferrari 5

BCO

Gilardino 2 Zunino 2 Revetria 11 Colombo 21 Olivari 3 Rossi 18 Formica 2 Vivo, Cologgi,

Ci è mancato poco che il BCO non facesse bottino pieno nella tana della capolista Sarzana.

La squadra parte benissimo, vantaggio esterno di 7 punti ed il primo quarto e quasi tutto Orange. Il secondo è il terzo tempino i levantini pigiano sul acceleratore e con il lungo Paulaskas e il veterano Degli Innocenti portano i padroni di casa sul più undici , sembra finita ma non è così trascinati da un monumentale Colombo e un Rossi in vena di triple i ponentini rimontano fino a meno 5 per poi lasciare, complice anche un po di stanchezza , l intera posta al Sarzana.

Coach Lupi: “Partita solida dei miei, l’avevamo preparata con continui cambi difensivi che hanno pagato dividendi, continua il momento positivo dopo due vittorie una grande partita figlia di un notevole lavoro in palestra. Ora lunga pausa, si riprenderà a gennaio per l’inizio del girone di ritorno”.