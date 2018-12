Scomparsa di Bruno Pesante, le condoglianze degli Irriducibili Sanremo

Sanremo. Gli Irriducibili Sanremo piangono la scomparsa di Bruno Pesante, ex giocatore della Sanremese.

Classe 1942 indossò la maglia biancazzurra per quattro stagioni consecutive nella Serie C a girone unico dal 1959 al 1963 per poi tornare tra le fila matuziane nel Campionato 1968/1969 in Sedie D. “Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze” – fanno sapere gli Irriducibili Sanremo.