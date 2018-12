Sciopero degli operatori ecologici, a Ospedaletti nessun servizio di raccolta dei rifiuti

Ospedaletti. L’Amministrazione comunale insieme all’Ufficio di Igiene ambientale, informa la cittadinanza che in conseguenza dello sciopero degli operatori ecologici, programmato per la giornata di domani 14 dicembre 2018, non sarà effettuato alcun servizio di raccolta dei rifiuti.

“Ci scusiamo per il disagio e porgiamo cordiali saluti” – dice l’amministrazione.