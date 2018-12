Sanremo. E’ libero con l’obbligo di firma Salavatore Rotulo, in attesa della prossima udienza. Si tratta dell’ottantreenne pluripregiudicato originario di Palermo, arrestato il 18 dicembre scorso dagli agenti della Squadra Mobile della questura di Imperia con l’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori avevano notato recarsi a casa di Rotolo, a piedi, un noto pregiudicato 70enne – di origini calabresi ma anch’esso da decenni stabilmente radicato nella provincia imperiese – che, dopo aver sostato alcuni minuti all’interno del dehor di un bar, guardandosi ripetutamente attorno, ha imboccato repentinamente la via in cui è ubicata l’abitazione del pusher, entrando e uscendo dopo pochi minuti. Mentre percorreva la strada a ritroso, era stato fermato dagli operatori e sottoposto a perquisizione personale. L’uomo teneva ben stretta in mano una bustina contenente circa 1 grammo e mezzo di cocaina, chiusa con un laccetto metallico del tipo utilizzato per chiudere i sacchetti del congelatore.

I poliziotti erano entrati quindi nell’appartamento di Rotolo, procedendo alla perquisizione, che ha permesso di recuperare, in un cassetto della cucina, altre due dosi di cocaina dello stesso tipo di quella sequestrata al suo “cliente”, oltre al materiale per il confezionamento della droga, una bilancia di precisione elettronica da cucina e diverse centinaia di euro in contanti, in banconote di vario taglio.

Durante la perquisizione erano stati inoltre rinvenuti e sequestrati 20 orologi di varie marche, contenuti all’interno di espositori da negozio con cartellino di vendita, della cui provenienza l’ottantatreenn, non aveva dato giustificazione e di cui gli investigatori stanno verificando la probabile provenienza delittuosa.

Rotolo era stato poi processato per direttissima venerdì 21. Il suo avvvocato ha chiesto i temini a difesa e l’udienza è stata aggiornata al prossimo 19 marzo.