Santo Stefano al Mare, i non residenti possono ancora ritirare il kit per la differenziata

Santo Stefano al Mare. Il comune decide di dedicare due giornate a chi risulta non aver ancora ritirato il nuovo kit per la raccolta differenziata. Per la consegna sono in programma altri due incontri presso il centro di aggregazione giovanile, sito in Via Amalfi n. 14

– Venerdì 28 dicembre dalle 9 alle 15

– Sabato 29 dicembre dalle 9 alle 15

“L’impegno profuso per la consegna è stato molto elevato – commenta il sindaco Elio Di Placido – e nelle circa 30 giornate dei mesi di agosto, settembre ed ottobre la media delle utenze che si sono presentate è stata di circa 150/200 ogni giorno, spesso con un’affluenza che ha necessitato di numeretti per gestire la coda. La risposta dei cittadini è stata quindi meravigliosa e i risultati stanno pian pianino emergendo; ora si tratta di raggiungere chi non è potuto venire nei mesi scorsi, invitandoli a passare le giornate natalizie nella nostra splendida città”.

Per chi non potrà ritirare in queste due giornate, sarà necessario telefonare in Comune al

numero 0184/486488 per prenotare un appuntamento per il ritiro del kit (Lunedì o Venerdì dalle 10:00 alle 12:00) presso il Municipio in Lungomare E. D Albertis n.4 (accesso da Piazza Baden Powell).

La convocazione è valida anche per gli intestatari di immobili non abitati o utilizzati

sporadicamente. Si ricorda, infatti, che se l’appartamento viene affittato o ceduto per brevi periodi

è responsabilità dell’intestatario TARI fornire kit e istruzioni per l’effettuazione di una corretta

raccolta differenziata. L’Amministrazione Comunale comunica che dal 28 dicembre sarà disponibile il nuovo calendario per il 2019, già scaricabile dal sito https://facciamolastoria.centropastore.it/calendario