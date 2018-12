Sanremo, uomo stroncato da malore nel giardino di casa

Sanremo. Un uomo è morto, stamane, stroncato da un malore, mentre si trovava nel giardino della propria abitazione in strada Solaro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia matuziana, per accertarsi che non ci fossero eventuali responsabilità di terzi nel decesso. Ipotesi esclusa: l’uomo con ogni probabilità è morto a causa di un infarto.